Shogun: Disney+ svela la nuova serie tv perfetta per i fan del Giappone feudale

FX ha diffuso in rete il primo poster ufficiale della nuova serie limitata Shogun, che approderà prossimamente sulla piattaforma digitale Hulu (quindi è molto probabile che per il mercato italiano arrivi direttamente su Disney+). La locandina svela anche la finestra d'uscita della serie, che al momento è collocata in un generico 2024.

Shōgun è basata sul romanzo bestseller di James Clavell. La serie è interpretata da Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis e Anna Sawai.

Scritta da Justin Marks e Rachel Kondo, Shōgun è ambientata nel Giappone feudale. Narra l'entrata in collisione di due uomini ambiziosi provenienti da mondi diversi e di una misteriosa donna samurai: John Blackthorne (Jarvis), un pilota inglese che si avventura nel rischio e finisce per naufragare in Giappone, una terra la cui cultura sconosciuta finirà per ridefinirlo; Lord Toranaga (Sanada), un daimyo scaltro e potente, in contrasto con i suoi pericolosi rivali politici; e Lady Mariko (Sawai), una donna con abilità inestimabili ma legami familiari disonorevoli che deve dimostrare il suo valore e la sua fedeltà.

Il creatore di Counterpart, Marks, ha scritto l'adattamento per FX insieme alla moglie Kondo, di origine giapponese. Marks è produttore esecutivo insieme alla figlia del defunto autore Clavell, Michaela Clavell. Kondo è co-produttrice esecutiva. La produzione è affidata a FX Productions.

Si tratta di un progetto davvero affascinante che arricchisce il panorama televisivo con il suo fascino per un periodo storico poco esplorato sul piccolo schermo e che richiama alla memoria anche il film tratto da Ghost of Tsushima attualmente in fase di sviluppo.

Come detto, la serie limitata di 10 episodi di Shōgun debutterà nel 2024, ma non è ancora stata annunciata una data di uscita precisa.