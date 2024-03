Shogun, quanto durerà l'episodio 4 della serie televisiva FX?

Distribuito negli Stati Uniti da FX e Hulu, Shōgun ha rappresentato il debutto più importante mai realizzato da Disney+, che ha l’esclusiva della serie qui in Italia e in altri paesi. Dal 12 marzo sarà possibile vedere il quarto episodio, intitolato Il recinto a quattro pareti.

Ma quanto durerà precisamente il prossimo episodio della serie creata da Rachel Kondo e Justin Marks? Diretta da Frederick Toye e scritto da Emily Yoshida, la quarta puntata di Shōgun durerà 57 minuti. Ricordiamo che Shōgun è composta da 10 episodi e che questi verranno distribuiti ogni martedì fino al gran finale, atteso per il 23 aprile 2024.

Shōgun è indubbiamente uno dei prodotti televisivi più ambiziosi degli ultimi anni e si tratta del secondo adattamento per il piccolo schermo dell'opera letteraria omonima di James Clavell. Anche se una seconda stagione non è da escludere a priori, l’ultima puntata rappresenta con tutta probabilità l’epilogo definitivo del racconto: tra gli obiettivi principali dei creatori di Shōgun c’è stato fin da subito quello di coprire con un’unica stagione tutti gli eventi narrati da Clavell nel suo romanzo. La scelta di girare Shōgun quasi integralmente in lingua giapponese pur essendo una produzione americana, ne fa un’opera unica nel suo genere, realizzata con encomiabile meticolosità.

Si tratta di un racconto dal respiro storico, ma che comunque non rinuncia a numerosi elementi “moderni” e altamente spettacolari, unendoli ad un intreccio denso di intrighi e quindi in grado di catturare l’attenzione del pubblico sin dal primo momento. Lo straordinario cast è guidato da Hiroyuki Sanada (che è anche produttore) nel ruolo di Yoshii Toranada, con Cosmo Jarvis e Anna Sawai rispettivamente nei panni di John Blackthorne e Toda Mariko.