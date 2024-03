Shogun, quanto durerà il sesto episodio in arrivo su Disney+?

Dal momento che gli showrunner giudicano improbabile una seconda stagione di Shōgun, non ci resta che goderci appieno gli episodi che restano, preparandoci a dovere per quello di prossima uscita, il numero 6, di cui conosciamo già la durata.

La programmazione a cadenza settimanale prevista da Disney+ per Shōgun, inaugurata lo scorso 27 febbraio, ci ha rapidamente condotto alla seconda metà della serie che, lo ricordiamo, è composta da un totale di 10 episodi. Il sesto episodio di Shōgun avrà una durata di 57 minuti e uscirà in piattaforma il 26 marzo 2024. Titolo originale della puntata è Ladies of The Willow World. Ricordiamo che Shōgun è il secondo adattamento del romanzo omonimo pubblicato da James Clavell nel 1975, dopo la serie televisiva del 1980 con protagonista Richard Chamberlain. Il ruolo che fu di quest’ultimo è affidato, nella nuova versione, a Cosmo Jarvis.

Al centro del racconto c’è proprio John Blackthorne, marinaio inglese che si trova implicato nelle macchinose lotte per il potere che coinvolgono a inizio 1600 Lord Yoshii Toranaga e il suo rivale Ishido Kazunari. La minuziosità e l’eleganza del racconto storico orchestrato da Justin Marks e Rachel Kondo si riverbera in numerosi aspetti della messa in scena, compreso quello linguistico e quello strettamente musicale, come dimostra anche il grande lavoro fatto per realizzare la colonna sonora di Shōgun: una cura per il dettaglio che, certamente, sta contribuendo a rendere la miniserie targata Hulu/FX una delle più apprezzate di quest’anno, con il conseguente dispiacere di molti spettatori per il suo carattere auto-conclusivo, citato ad inizio articolo.

