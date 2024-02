Shogun: l'emozionante trailer finale anticipa una sanguinosa guerra tra samurai

La piattaforma di streaming on demand Disney+ ha diffuso il nuovo trailer di Shōgun, l'attesissima serie evento globale di FX che debutterà martedì 27 febbraio sulla piattaforma streaming in Italia.

La serie, composta da 10 episodi e che esordirà con le prime due puntate seguite da un nuovo episodio ogni settimana, è un nuovo adattamento del romanzo bestseller di James Clavell, già portato sul piccolo e sul grande schermo nel 1980 con la serie tv omonima di Jerry London con protagonisti Toshiro Mifune e Richard Chamberlain, distribuita sia in televisione in versione estesa da 547 minuti suddivisi in 10 episodi sia in un film per il cinema con un montaggio di 125 minuti.

La storia di Shogun è ambientata in Giappone nell’anno 1600, all’alba di una guerra civile che segnerà un secolo, e vede il produttore Hiroyuki Sanada nel ruolo di “Lord Yoshii Toranaga”, un Signore che sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui. Quando una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori, il suo pilota inglese, “John Blackthorne” (Cosmo Jarvis), arriva portando con sé segreti che potrebbero aiutare Toranaga a ribaltare le sorti del potere e a distruggere la temibile presenza dei nemici di Blackthorne, i preti gesuiti e i mercanti portoghesi. I destini di Toranaga e Blackthorne diventano inestricabilmente legati alla loro interprete, “Toda Mariko” (Anna Sawai), una misteriosa nobildonna cristiana, ultima di una stirpe caduta in disgrazia.

