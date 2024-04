Shogun episodio 8: la guerra è in arrivo nell'emozionante trailer ufficiale

Il successo di Shōgun prosegue inarrestabile, mentre ci stiamo avviando all'ottavo episodio dello show creato da Justin Marks e Rachel Kondo. L'uscita del nuovo episodio è anticipata da un breve trailer, distribuito da FX nelle scorse ore.

Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler! Le suggestive immagini del filmato promozionale ci preparano a ciò che vedremo a partire dal 9 aprile 2024, giorno in cui l'episodio (intitolato "L'abisso della vita") sarà disponibile in streaming su Disney+. Nel trailer vediamo Mariko riaffermare la sua fedeltà a Lord Toranaga, dopo che quest'ultimo le ha chiesto di recarsi ad Osaka per una missione segreta: le esortazioni di John Blackthorne a rifiutare sembrano servire a poco. Oltre ad una breve scena in cui Ishido chiede a Ochiba di sposarlo per rafforzare il loro legame, vediamo gli uomini di Toranaga mettere in discussione la sua decisione di arrendersi.

Anna Sawai aveva parlato del futuro di Lady Mariko: il legame del personaggio con Toranaga è stato approfondito negli scorsi episodi e, a giudicare dagli attimi finali di questo trailer, potrebbe essere messo alla prova dai misteriosi piani del personaggio interpretato da Hiroyuki Sanada. Ricordiamo che la serie è composta da 10 episodi, l'ultimo dei quali uscirà il prossimo 23 aprile. I creatori di Shōgun hanno dichiarato che non è prevista una seconda stagione della serie: si presume, quindi, che gli archi narrativi dei personaggi verranno conclusi a dovere nel giro di poco, tenendo conto anche della fonte letteraria dell'opera. Shōgun è infatti adattamento fedele del romanzo omonimo pubblicato nel 1975 da James Clavell.

