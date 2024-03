Shogun: l'experience di Milano è andata molto meglio di quella di Willy Wonka

Questa settimana è diventata virale la terrificante experience di Willy Wonka organizzata a Glasgow, rivelatasi una totale debacle per i poveri bimbi coinvolti, ma fortunatamente quella di Shogun è andata molto meglio.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, infatti, a Milano è stata organizzata un'experience di Shogun, che ha permesso ai fan e a tantissimi ospiti illustri di calarsi nelle atmosfere del Giappone del 1600 alla base della serie tv Fx e Disney+ ispirata all'omonimo romanzo di James Clavell.

Intitolata The World of Shōgun, l’esperienza multisensoriale dedicata al mondo degli Shōgun e realizzata con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano è stata pensata per celebrare la cultura e i protagonisti di un’epoca ricca di fascino e tradizioni iconiche, e soprattutto come omaggio all’acclamata serie originale FX che ha debuttato in esclusiva su Disney+ lo scorso 27 febbraio, con i primi due episodi.

Volti dello spettacolo, della musica, dello sport e del web hanno potuto immergersi in anteprima nelle atmosfere del Giappone medievale: tantissimi i vip presenti all’evento, come Francesco Colella, Mario Fargetta, Luca Lucini, Giovanni Caccamo, Ignazio Moser, Sophie Codegoni, Ivana Mrazova, Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò, Guido Bagatta, Matteo Piano, Osniel Melgarejo, Simone Barlaam, i Finley, Nick The Nightfly, Ludovica Olgiati e moltissimi altri. Durante il cocktail, gli ospiti hanno potuto incontrare Chef Hiro, Ambasciatore Ufficiale della Cucina Giapponese, che ha raccontato aneddoti e curiosità su alcuni piatti originali giapponesi.

Per altri contenuti scoprite tutti gli attori del cast di Shogun: la serie, lo ricordiamo, va in onda in esclusiva su Disney+ con un nuovo episodio ogni settimana.