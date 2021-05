Shogun, Hiroyuki Sanada e Cosmo Jarvis protagonisti della serie limitata FX

Come riporta nelle ultime ore il puntualissimo Deadline, l'annunciata e attesa trasposizione seriale di Shogun targata FX ha trovato i suoi due protagonisti principali nell'ormai onnipresente Hiroyuki Sanada (Mortal Kombat, Westworld, Army of the Dead) e nell'astro nascente Cosmo Jarvis, visto di recente in Lady Macbeth.

I due attori andranno rispettivamente a interpretare i protagonisti maschili della miniserie tratta dall'omonimo romanzo di James Calvell, che sono Yoshi Toranaga e John Blackthorne. La protagonista femminile del racconto narrato sia da una prospettiva occidentale che orientale è ancora in fase di casting, e la parte sarebbe quella di Lady Mariko, il che significa che si tratterà di un'attrice d'origini asiatiche.



Scritta da Justin Marks e Rachel Kondo, Shogun è ambientata nel Giappone feudale e segue l'incontro di due uomini molto ambizioni provenienti da mondi differenti e di una misteriosa donna samurai. Questi sono: John Blackthorne, marinaio inglese che si mette nei guai, finendo per naufragare sulle coste del Giappone, terra la cui sconosciuta cultura lo ridefinirà nel profondo; Lord Toranaga, un daimyo potente e astuto in pieno contrasto con i suoi avversari politici; Lady Mariko, donna dalle inestimabili abilità ma con legami familiari disonorevoli e decisa a dimostrare il suo valore e la propria fedeltà.



Dal romanzo di Cavell è stata già tratta una miniserie molto apprezzata nel 1980.