Shogun, Hiroyuki Sanada è un grande fan di Star Wars: 'Mi piacerebbe farne parte'

Mentre il suo personaggio si sta preparando alla guerra come visto nel trailer dell'episodio 8 di Shogun, l'attore Hiroyuki Sanada si è preso un momento durante la campagna promozionale dell'acclamata serie tv FX, disponibile in Italia su Disney+, per parlare del suo amore per Star Wars.

In un'intervista con Variety, all'attore giapponese - volto notissimo anche in Occidente ormai, grazie alle sue tante apparizioni a Hollywood in film come L'ultimo samurai, John Wick 4, Mortal Kombat e perfino Avengers: Endgame, tra gli altri - è stato chiesto se accetterebbe un ruolo nel franchise di Star Wars, e la sua risposta è stata: "Sì. Certamente. Sono un grande fan di Star Wars." Inoltre, quando gli è stato chiesto di approfondire e rivelare che tipo personaggio di Star Wars gli piacerebbe interpretare, Hiroyuki Sanada ha aggiunto: "Non potrei dirne uno nello specifico, perché il mondo di Star Wars è così vasto e pieno di possibilità!".

Maestro Jedi? Maestro Sith? Cacciatore di taglie in pensione in possesso di una vecchia spada Jedi destinato a tornare a combattere per cause di forza maggiore? È vero, un attore del calibro di Hiroyuki Sanada potrebbe fare letteralmente di tutto nel mondo di Star Wars, fateci sapere il vostro ruolo da sogno per lui nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che Shōgun, basato sull'omonimo romanzo di James Clavell del 1975, è composta da un totale di dieci episodi, con l'ottava puntata in arrivo su Disney+ la prossima settimana. Attualmente è al terzo posto nella classifica dei titoli più visti in streaming, tra film e serie tv.

Su Streghe-La Serie Comp.-St.1-8 (Box 48 Dv) è uno dei più venduti di oggi.