Shogun, Hiroyuki Sanada: 'Ho dettato molte condizioni per accettare di lavoro'

Hiroyuki Sanada è una star dei film d'azione: nella sua lunghissima carriera, l'attore giapponese ha spaziato tra The Twilight Samurai, X-Men e John Wick passando per l'MCU in Avengers:Endgame e adesso alla lista infinita della sua filmografia si aggiunge anche la nuova serie TV Shogun.

Tratta dall'omonimo romanzo di James Clavell, Shogun ci catapulta nel Giappone feudale dove la lotta per il dominio del paese crea fratture intestine di grande entità: al subdolo Ishi (Takehiro Hira) si contrappone il nobile Lord Yoshii Toranaga, interpretato proprio da Hiroyuki Sanada, entrambi intenzionati a diventare il prossimo Shogun. Un ruolo di grande spessore per Sanada che tuttavia ha posto delle condizioni importanti prima di accettare di prendere parte alla serie Shogun.

Tempo fa, infatti, la serie TV era stata al centro di un grande riflessione circa i tanti stereotipi plasmati a Hollywood sulla cultura e i personaggi giapponesi e Shogun rappresenta, anche per Sanada stesso che ricopre la veste di produttore esecutivo, un nuovo inizio in tal senso: "Prima di accettare il ruolo, ho chiesto agli sceneggiatori, al regista e ai produttori: come volete mostrare la nostra cultura al mondo? - racconta Hiroyuki Sanada a Vanity Fair - Ho detto loro che se avessi accettato il ruolo, avrei avuto bisogno di alcune cose, incluso il fatto che se non avessero assunto attori giapponesi per ruoli giapponesi, non avrei potuto essere coinvolto in questo progetto. L'ho detto chiaramente. Avevo delle condizioni".

L'attore, sul set, ha saputo imporsi restituendo un'immagine fedele del Giappone, confermando lo show come la serie definitiva sui Samurai come scriviamo nella nostra recensione di Shogun.

La serie TV tratta dal romanzo di Clavell è disponibile su Disney+ con due episodi: ma quando esce il terzo episodio di Shogun?