Shogun, Hiroyuki Sanada: 'Lo paragono a L'Ultimo Samurai, pronto a continuare la storia'

Con il terzo episodio di Shogun la serie tv di Disney+ entra ancora di più nel vivo, e in queste ore ad accompagnare l'uscita della nuova puntata ci ha pensato una lunga intervista promozionale di Hiroyuki Sanada con The Hollywood Reporter.

La star giapponese, non solo attore protagonista ma anche produttore esecutivo della serie, ha parlato del lungo passato che lo lega a Shogun, serie tv alla quale lavora da circa otto anni e che ha paragonato a L'ultimo samurai, il famoso kolossal con Tom Cruise nel quale recitò come non protagonista, ma ha anche anticipato qualche dettaglio sul futuro della 'saga'.

"Questa serie è con me da circa sette o otto anni ormai, quando uno dei miei colleghi, un produttore, mi chiese se ero interessato ad interpretare questo ruolo. Voleva farne una grande serie tv con FX, ma io ero perplesso. Gli chiesi: 'Come potete sperare di riuscire a creare questa serie a Hollywood? Non potrete mai assumere tutti questi attori giapponesi per ruoli giapponesi, né membri della troupe giapponesi per occuparsi dei set e dei vari dipartimenti.' La loro risposta però mi intrigò molto, perché dissero: 'E invece si, è esattamente così che la faremo'. E ce l'abbiamo fatta, in effetti: oggi l'unica opera hollywoodiana che si può paragonare a Shogun è L'ultimo samurai, in termini produttivi e di accuratezza nel ricreare il Giappone."

Per quanto riguarda il futuro, invece, Hiroyuki Sanada ha detto: "L’episodio 10, che sarà l'ultimo della serie, concluderà il romanzo originale. Nessuno sa cosa accadrà dopo. Ma abbiamo la storia, abbiamo dei modelli storici reali, quindi tutto dipenderà dalla reazione del pubblico. Questo tipo di progetto è importante per il futuro. Credo che se qualcuno vuole creare storie su altre culture, dovrebbe assumere uno specialista di quella cultura e degli attori di quella cultura. Sarà una nuova normalità, lo spero."

Per altri contenuti scoprite tutto il cast di attori di Shogun.