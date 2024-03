Shogun inarrestabile in streaming: battute tutti, anche i nuovi film

Shogun è diventato il più grande debutto di sempre per Disney+, ma il successo della serie tv tratta dal romanzo di James Clavell travalica i confini della Disney e domina l'intero mercato streaming, sia per le serie tv che per i film.

Come segnalato dai dati raccolti da Samba TV, infatti, per la settimana dal 26 febbraio al 3 marzo Shogun ha sbaragliato la concorrenza andando ad occupare direttamente il primo posto nella classifica dei titoli più visti in streaming, che include sia i film che le serie tv: il primo episodio della serie è stato visto da 1,8 milioni di famiglie statunitensi nei primi sei giorni. Si tratta, tra l'altro, dell'unica serie Disney+/Hulu nella top10, altrimenti interamente occupata da servizi di streaming concorrenti come Netflix (che spadroneggia con ben sette titoli), Apple TV+ e Max.

Da segnalare, nel resto della classifica, il debutto su Max del sequel di Aquaman, ovvero Aquaman and the Lost Kingdom, che ha esordito al quinto posto nella lista dei titoli più visti, e il nuovo successo di Apple TV+ Masters of the Air, che ritorna in classifica alla posizione numero 8 dopo essere crollato negli ascolti la scorsa settimana. Qui sotto la classifica completa:

Shogun Avatar: La leggenda di Aang Love is blind Mea Culpa Aquaman 2 Code 8 - Parte 2 American Conspiracy Masters of the Air Resident Alien Spaceman

