Shogun: a Milano apre un'incredibile experience che vi porta nel Giappone della serie tv

La nuova fenomenale serie tv Shogun debutta oggi 27 febbraio in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, ma se capitate dalle parti di Milano avrete l'occasione di calarvi nel Giappone del 1600 raccontato nello show ispirato al romanzo di James Clavell.

Nei prossimi giorni infatti si potrà visitare gratuitamente The World of Shōgun, allestito presso lo spazio espositivo della Casa degli Artisti (Via Tommaso da Cazzaniga, Corso Garibaldi, 89/A) e pensato per celebrare il debutto in esclusiva su Disney+ di Shōgun, l’attesissima serie evento globale di FX disponibile con i primi 2 episodi da oggi martedì 27 febbraio: venerdì 1 e sabato 2 marzo il pubblico potrà vivere un’esperienza multisensoriale dedicata al mondo degli Shōgun e realizzata con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano, per celebrare la cultura e i protagonisti di un’epoca ricca di fascino e tradizioni iconiche. L’accesso a The World of Shōgun è gratuito ma consentito solo su prenotazione, l’1 e il 2 marzo dalle 10:00 alle 20:00, fino a esaurimento posti.

In The World of Shōgun il pubblico potrà immergersi nelle atmosfere di un Villaggio del Giappone medievale scoprendone la storia e le arti con scenografie tridimensionali, contenuti video e performing arts dal vivo, con opere d’arte originali che spaziano dalla fine del 1600 al periodo Meiji. Gli spettatori conosceranno i valori dei Samurai (Bushido), le arti legate alla scrittura (Shodo), alla musica, le cerimonie del tè nelle case del piacere (Okiya), le manifestazioni del potere politico e dell’onore militare nelle diverse forme dagli abiti, al cibo, all’architettura. Un percorso interattivo realizzato con la supervisione di Paolo Linetti, direttore del Museo d'Arte Orientale - Collezione Mazzocchi, che farà scoprire la storia e le curiosità di questo periodo, arricchito dall’esposizione di oggetti, costumi originali e opere difficilmente esposte e provenienti dalla collezione Mnemosyne, gallerie d’arte, collezioni private ed Enti istituzionali.

