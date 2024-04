Shogun, una morte scioccante nell'episodio 8 della serie su Disney+

L'emozionante trailer dell'episodio 8 di Shōgun, pur avendoci anticipato un racconto denso di tensione, non ci aveva preparato allo straziante colpo di scena che coinvolge uno dei personaggi principali. Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler!

Nella puntata "L'abisso della vita", disponibile su Disney+ dallo scorso 9 aprile, assistiamo infatti alla tragica morte di una delle figure più importanti dello show: Hiromatsu. Un twist particolarmente sconvolgente, a maggior ragione dopo la scomparsa di Yoshii Nagakado nell'episodio precedente. Ma che cosa succede esattamente? Oramai pronto alla resa, Toranaga chiede sostegno ai suoi generali, ma purtroppo le cose non vanno come previsto.

Il fidato Hiromatsu cerca di convincere Toranaga a desistere dal suo proposito, minacciando di suicidarsi per protesta, se necessario. Atto che Hiromatsu compirà poco dopo, di fronte agli occhi dell'amico. Il rituale del seppuku è stato tirato in ballo più volte nel corso della serie e si realizza infine a questo punto, travolgendo inevitabilmente il pubblico. Difficile comprendere appieno le implicazioni di questo gesto, che certamente, anche se imprevisto, potrebbe facilitare Toranaga nei suoi scopi; di fatto, come rivelato negli ultimi momenti dell'episodio, tanto Toranaga quanto Hiromatsu erano consapevoli della necessità del sacrificio.

Ricordiamo che mancano soltanto due episodi alla conclusione della serie, la cui uscita su Disney+ è prevista rispettivamente per il 16 e per il 23 aprile. Nell'attesa, vi lasciamo alla nostra recensione di Shōgun.

