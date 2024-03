Shogun: non crederete mai a quanto tempo c'è voluto per creare la colonna sonora

Shogun è il debutto migliore di sempre su Disney+: la nuova miniserie, tratta dall'omonimo romanzo del 1975, scritto da James Clavell, è stata studiata in ogni minimo dettaglio, confezionando un prodotto fedele al materiale originale arricchito da elementi più contemporanei.

In Shogun, anche la colonna sonora fa la sua parte in questo processo: il lavoro del premio Oscar Atticus Ross, già apprezzato in The Social Network e Soul, in sinergia con il fratello Leopold Ross e il collaboratore Nick Chuba è andato avanti per ben due anni per ottenere ciò che poteva fare la differenza nella nuova serie FX.

Alla richiesta di una colonna sonora epica, i fratelli Ross hanno risposto così: "Volevamo che fosse meno incentrato sul luogo e sul periodo e più sulla piramide sociale e sulla psicologia - afferma Leopold a Variety - ma non solo la psicologia dei personaggi ma anche la psicologia del pubblico. Abbiamo pensato che se avessi seguito il percorso tradizionale, spingendosi molto sul Giappone, il pubblico si sarebbe sentito molto a suo agio. Però quando John Blackthorne, approda sulle coste nipponiche prova emozioni molto stratificate: volevamo che il pubblico provasse quella incredibile sensazione di meraviglia e disagio".

La ricerca dei musicisti è partita dalla musica tradizionale giapponese, in particolare sul Gagaku, la musica della corte imperiale dell'epoca: per raccogliere questo patrimonio musicale, i compositori si sono affidati al compositore e produttore Taro Ishida con il quale hanno iniziato un lungo viaggio in Giappone per registrare sia la musica Gagaku che i canti dei monaci.

"L'obiettivo era quello di creare musica che non possa essere identificata come antica o moderna né specificatamente orientale o occidentale - ha spiegato Atticus - l'architettura della colonna sonora, in termini di quando i temi dei personaggi iniziano ad emergere, poteva essere delineata con molta attenzione".

A ogni personaggio un tema modellato sulla propria personalità: un lavoro confezionato ad arte che consolida la maestosità di Shogun come serie di successo sui samurai. Peccato però che la prima stagione di Shogun potrebbe essere anche l'ultima.

