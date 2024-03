Shogun: perché i samurai si radevano la testa? Spiegazione della serie Disney

Shogun è senza dubbio una delle serie rivelazione del 2024, capace di ottenere l’apprezzamento della critica e del pubblico e riportando sullo schermo la figura dei samurai. A proposito dei guerrieri giapponesi e dell’ottima messa in scena dello show, cerchiamo di spiegare cosa sia il chonmage e come sia nato questo particolare taglio di capelli.

Dopo aver riportato le parole degli showrunner di Shogun sull’improbabilità di una seconda stagione, torniamo ad occuparci della riuscitissima opera distribuita da Disney+ per approfondire l’acconciatura dei samurai presenti nello show, perfetta nel ricordare la tradizione dell’epoca.

Il chonmage, è un taglio che ha infatti radici molto profonde in Giappone, essendo conosciuto proprio per essere utilizzato da molti samurai nel corso della storia. L’origine di questo particolare look con una rasatura al centro della testa risiedeva nella necessità dei guerrieri di far aderire al meglio l’elmo, mantenendolo il più fermo possibile.

Col passare degli anni, l’acconciatura è diventata una sorta di status symbol che rappresentasse l’appartenenza di un uomo all’alta società e alla calsse nobile dei samurai.

Il chonmage si può far risalire al periodo Heian, quando i nobli indossavano copricapo simili a corone da mantenere stabili sulle proprie teste, e dopo un abbandono della tradizione nei primi momenti del periodo Edo, con l’ascesa dello shogunato si tornò a considerare in maniera diversa la cura dell’aspetto fisico degli uomini, dimostrata anche attraverso un look più elegante e l’assenza di barba e capelli incolti, portando di nuovo in auge l'acconciatura.

Nel Giappone moderno, l’uso del chonmage è diventato nuovamente secondario al di là dell’usanza rimasta per i lottatori di sumo e per gli attori del teatro tradizionale.

A proposito della serie tv pubblicata in Italia sulla piattaforma del colosso dell’intrattenimento, vi lasciamo a 5 motivi per cui dovreste assolutamente vedere Shogun.

