Shogun: il nuovo poster con Hiroyuki Sanada svela la data d'uscita su Disney+

Dopo il trailer ufficiale di Shogun, l'attesissima serie tv di FX ambientata nel periodo dell'iconico Giappone feudale è tornata a mostrarsi con un nuovo poster, che ha portato con sé anche la data d'uscita in esclusiva su Disney+.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, tramite la pubblicazione della nuova locandina che vede al centro il protagonista interpretato dal grande Hiroyuki Sanada, la piattaforma di streaming on demand Disney+ ha rivelato che Shōgun arriverà martedì 27 febbraio sulla piattaforma streaming in Italia, su Hulu e su FX negli Stati Uniti e su Star+ in America Latina: sa serie sarà composta da un totale di 10 episodi e debutterà con le prime due puntate, che saranno seguite da un nuovo episodio ogni settimana. In precedenza era stato anticipato che la serie tv sarebbe arrivata nel mese di febbraio, ma ora che finalmente Disney+ ha svelato la data ufficiale di Shogun i fan delle storie di samurai ambientate nel Giappone feudale hanno un giorno preciso da cerchiare sul calendario.

Ricordiamo che i protagonisti principali di Shogun saranno Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis e Anna Sawai, rispettivamente nei ruoli di Lord Yoshii Toranaga, John Blackthorne e Toda Mariko. Shōgun è stata creata per la televisione da Rachel Kondo e Justin Marks, con Marks in veste di showrunner e produttore esecutivo e lo stesso Hiroyuki Sanada come produttore.

