Shogun: quando uscirà su Disney+ e quante puntate ci saranno?

Negli scorsi mesi si è parlato molto di Shōgun, la serie tv creata da Rachel Kondo e Justin Marks e basata sull'omonimo romanzo pubblicato nel 1975 da James Clavell. Presto scopriremo se le enormi aspettative attorno allo show, testimoniate anche dall'ottimo debutto di Shōgun su Rotten Tomatoes, verranno soddisfatte o meno.

Shōgun è composta da 10 episodi e arriverà su Disney+ il 27 febbraio 2024 con le prime due puntate. L'appuntamento si rinnova ogni martedì, con un episodio a settimana. Il trailer finale di Shōgun ci dà un assaggio di quel che vedremo sulla piattaforma. Ma di che cosa parlerà esattamente lo show prodotto da FX?

Ambientato nel Giappone del 1600, Shōgun è incentrato su Lord Yoshii Toranaga (interpretato da Hiroyuki Sanada, che abbiamo visto in Westworld) e del suo tentativo di consolidare il proprio potere nel Giappone feudale, in un momento di grande tumulto culturale. Toranaga intende diventare, appunto, shōgun, capo militare della nazione. Toranaga sarà affiancato dall'interprete Lady Mariko (Anna Sawai) e da John Blackthorne (Cosmo Jarvis). All'arrivo dei nemici, si creeranno e di disgregheranno le alleanze, dando vita ad una narrazione avvincente e ricca di colpi di scena, con atmosfere à la Game of Thrones.

Shōgun è ispirato alla storia vera del navigatore inglese William Adams, uno dei primi occidentali a mettere piede in Giappone. Rachel Kondo e Justin Marks, oltre ad essere ideatori della serie tv, figurano tra gli autori della sceneggiatura. Shōgun è il secondo adattamento televisivo del libro scritto da Clavell, dopo la miniserie omonima uscita nel 1980 e diretta da Jerry London.