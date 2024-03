Shogun da record: il più grande debutto di sempre in streaming su Disney+

La nuova serie tv Shogun, un’epica saga di guerra, passione e potere ambientata nel Giappone feudale e basata sul romanzo bestseller di James Clavell, ha confermato nei numeri ufficiali l'entusiasmo generato suscitato tra la critica e il pubblico.

La serie ha infatti ottenuto un totale di 9 milioni di visualizzazioni a livello globale al suo debutto su Disney+ e Hulu, sulla base dei primi sei giorni di disponibilità in streaming, garantendosi così la prima posizione tra le serie scripted di General Entertainment a livello mondiale. Negli Stati Uniti, Shōgun si posiziona al primo posto tra le premiere FX su Hulu, appena davanti alla seconda stagione di The Bear, grazie all'audience accumulata da Hulu su Disney+.

A livello internazionale, Shōgun è al primo posto tra le serie di general entertainment, superando così la prima stagione di The Kardashians. I primi tre episodi di Shōgun sono ora disponibili in streaming e i nuovi debutteranno ogni martedì fino al 23 aprile. Il prossimo episodio, "Il recinto a otto pareti", arriverà martedì 12 marzo su Hulu negli Stati Uniti, Star+ in America Latina e Disney+ in tutti gli altri territori.

Per altri contenuti sulla serie, scoprite l'elenco completo di tutti gli attori del cast di Shogun, dai protagonisti ai personaggi secondari.