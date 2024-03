Shogun, per il regista GoT non è il paragone giusto: meglio Succession e House of Cards

È pressoché immediato paragonare la trama di Shōgun e quella di Game of Thrones: rette entrambe da intrighi e giochi di potere, le due serie tv sembrano avere numerosi punti in comune.

Non è di questo avviso Jonathan van Tulleken, regista dello show basato sull'omonimo romanzo di James Clavell. Intervenuto al Today Show, van Tulleken ha parlato proprio di Shōgun, di cui ha diretto i primi due episodi: "È davvero un'opera basata sui personaggi e sugli intrighi. Viene descritto un mondo pericoloso, dove la violenza può spuntare fuori dal nulla. Ma il vero pericolo sta nelle macchinazioni. Una conversazione può essere più pericolosa di qualsiasi altra cosa. Un paragone migliore [rispetto a quello con Game of Thrones] potrebbe essere Succession o House of Cards".

Shōgun, come ormai sappiamo, è ambientato nel Giappone Feudale del 1600. Un dramma in costume, dunque, che anche da questo punto di vista presenterebbe più di un'assonanza con la popolare serie ispirata ai romanzi di George R. R. Martin. Tanto Succession quanto House of Cards sono ambientati nel presente e ruotano attorno alla famiglia Roy, alla guida di uno dei più importanti conglomerati di media al mondo, il primo, e ad un politico ambizioso e immorale, il secondo.

Shōgun sta ottenendo un grande successo di pubblico e critica, con un punteggio del 99% su Rotten Tomatoes. Se vi state appassionando anche voi alle vicissitudini di John Blackthorne e Lord Toranaga, vi ricordiamo che il terzo episodio di Shōgun uscirà prestissimo su Disney+.