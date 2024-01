Shogun: sangue, guerre e samurai nel trailer vietato ai minori della nuova serie Disney+

In queste ore FX ha pubblicato un nuovo trailer vietato ai minori per Shogun, l'attesissima nuova serie tratta dall'omonimo romanzo bestseller di James Clavell in uscita in Italia in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ dal prossimo 27 febbraio.

Il filmato promozionale, disponibile in calce all'articolo, fornisce agli spettatori molte anticipazioni sul remake della serie tv Shogun, ambientata in Giappone nell’anno 1600, all’alba di una guerra civile che segnerà un secolo: quando una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata vicino alle coste di un villaggio di pescatori, il suo pilota inglese John Blackthorne conquista il cuore della comunità, e sopratutto la fiducia di Lord Yoshii Toranaga, grazie ai segreti di mondo sconosciuto, l'Occidente, che potrebbero aiutare Toranaga nella battaglia contro i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti, coalizzati contro di lui.

Il romanzo originale, già portato sia al cinema che in tv con Shogun - Il signore della guerra del 1980, mini-serie tv di Jerry London con protagonisti Toshiro Mifune e Richard Chamberlain distribuita sia in televisione in versione estesa (547 minuti suddivisi in 10 episodi) sia in un film per il cinema (con un montaggio di 125 minuti), dà vita ad una nuova serie tv di 10 episodi e creata da Rachel Kondo e Justin Marks, con protagonisti il co-produttore Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis e Anna Sawai, alla guida di un eccezionale cast giapponese (qui potete trovare la guida al cast completo di Shogun).

Per altri contenuti guardate il poster ufficiale di Shogun con Hiroyuki Sanada.