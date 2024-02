Shogun: lo sbalorditivo trailer finale vi mostra la serie tv più attesa di febbraio

A qualche giorno dall'ultimo trailer ufficiale di Shogun, la piattaforma di streaming on demand Disney+ ha diffuso il trailer finale della nuova attesissima serie tv di FX che debutterà in esclusiva sul servizio tra pochi giorni.

Il filmato, disponibile come sempre all'interno dell'articolo, anticipa le emozioni di un'appassiona te storia di inganni, tradimenti, amore e guerra ambientata nel Giappone del 1600, all’alba di una guerra civile destinata a segnare la nazione per un intero secolo: il mitico Hiroyuki Sanada interpreta il ruolo di Lord Yoshii Toranaga, che trova nel pilota inglese John Blackthorne (Cosmo Jarvis) un improbabile alleato nella lotta intestina contro i nemici che cospirano alle sue spalle nel Consiglio dei Reggenti e che si stanno coalizzando contro di lui. Il rapporto tra i due uomini e la distanza sia culturale che linguistica che li separa si intreccia con quello di Toda Mariko (Anna Sawai), una misteriosa nobildonna cristiana, ultima di una stirpe caduta in disgrazia.

Shōgun, l'attesissima serie evento globale di FX, debutterà martedì 27 febbraio sulla piattaforma streaming in Italia: la serie sarà composta da un totale di 10 episodi, che dopo una premiere composta dalle prime due puntate saranno distribuiti uno alla volta ogni settimana.

La serie è un nuovo adattamento originale del romanzo bestseller di James Clavell, già portato sullo schermo nel 1980 da Shogun di Jerry London con protagonisti Toshiro Mifune e Richard Chamberlain.