Shogun, secondo gli showrunner una seconda stagione è altamente improbabile

L’epopea orientale Shōgun ambientata nel Giappone feudale è riuscita a far immergere il suo pubblico nella cultura e nella filosofia nipponica affermandosi come una delle migliori produzioni degli ultimi anni. Tuttavia la serie targata Disney + potrebbe non tornare per una seconda stagione.

Nonostante il grandissimo successo (Shogun infatti è stato il più grande debutto di sempre su Disney +) che ha visto lo show accumulare 9 milioni di visualizzazioni in streaming a livello globale nei primi sei giorni e raccogliendo ottime recensioni da parte della critica, è molto incerta la possibilità che ci possa essere una seconda stagione. I co-creatori della serie Justin Marks e Rachel Kondo hanno dichiarato, in una recente intervista all’Hollywood Reporter, di aver portato la storia alla sua naturale conclusione con i suoi dieci episodi.

L’adattamento dell’omonimo romanzo di James Clavell è stata una vera e propria impresa per il team di Shōgun: il blockbuster sul quale gravava l’aspettativa di essere all’altezza del romanzo a cui si è ispirato, ma anche della miniserie originale del 1980 che ha tenuto incollati alla televisione un quarto delle famiglie americane, si fermerà alla sua unica stagione: “Abbiamo portato la storia fino alla fine del libro e messo un punto alla fine della frase. Abbiamo amato il modo in cui si è concluso il libro, è stato uno dei motivi per cui sapevamo entrambi che volevamo farlo e lo abbiamo concluso esattamente così” sono state le parole dei due showrunner.

Se volete saperne di più sulla serie definitiva sui samurai, date un’occhiata alla nostra recensione di Shōgun.