Shogun, la serie Disney+ avrebbe reso orgoglioso James Clavell? Parla la figlia

Dopo il giudizio di Brian Herbert su Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve, spostiamoci dal grande al piccolo schermo per scoprire cosa ne pensa Michaela Clavell, figlia del romanziere James Clavell, del nuovo adattamento tv di Shogun in arrivo su Disney+.

In un'intervista con Comicbook, la figlia dell'autore di Shogun - libro già portato sul piccolo e sul grande schermo in un adattamento del 1980 con Toshiro Mifune - ha dichiarato: "Mio padre era molto orgoglioso del primo adattamento, ma oggi abbiamo a nostra disposizione molta più tecnologia e allo stesso tempo uno spettatore con gusti molto più sofisticati da accontentare. Chiaramente non abbiamo dovuto iniziare da zero questa volta perché il mondo si è evoluto: per metterla in prospettiva, molte persone non sapevano cosa fosse il sushi alla fine degli anni settanta. Penso che questa nuova versione sia stata in grado di rendere il libro nuovamente rilevante e sono convinta che a mio padre sarebbe piaciuta moltissimo, perché è estremamente fedele all'intera ampiezza del suo libro, non solo al romanticismo e alla prospettiva dello 'straniero in terra straniera'. Quindi penso onestamente che se potesse vederla oggi rimarrebbe sbalordito dalla bellezza e dalla complessità di questo Shōgun, che è molto fedele al libro."

Shogun ha debuttato col 100% su Rotten Tomatoes, un numero a dir poco importante che parla di un consenso unanime da parte della critica: chi scrive ha avuto modo di vederla in anteprima e può confermare il grande lavoro svolto a livello produttivo per ricreare il Giappone raccontato dal romanzo originale di James Clavell, che vi aspetta su Disney+ dal prossimo 27 febbraio.