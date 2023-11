Shogun, il trailer: la serie tv nel Giappone Feudale sembra incredibile!

Shogun arriverà in Italia su Disney+, ed è stato appena pubblicato il primo trailer dell’intrigante serie ambientata nel Giappone feudale.

Il trailer sembra mostrare un’imponente produzione che si immerge in un’atmosfera da pelle d’oca, tra sangue versato e segreti da svelare. La trama ufficiale recita:

“Quando una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori, il suo pilota inglese, John Blackthorne, arriva portando con sé segreti che potrebbero aiutare Toranaga a far pendere la bilancia del potere e a distruggere la formidabile influenza dei nemici di Blackthorne stesso: i preti gesuiti e i mercanti portoghesi. I destini di Toranaga e Blackthorne si intrecceranno con quello della loro traduttrice, Toda Mariko, una misteriosa nobildonna cristiana, ultima di una linea di successione caduta in disgrazia. Mentre serve il suo signore in questo complicato scenario politico, Mariko deve riuscire a conciliare la sua ritrovata compagnia con Blackthorne, il suo impegno verso la fede che l'ha salvata e il suo dovere verso il padre defunto.” La serie è tratta dall’omonimo romanzo di James Clavell.

Nel cast di Shogun saranno presenti Hiroyuki Sanada e Cosmo Jarvis. Assieme a loro Anna Sawai, Tadanobu Asano, Hiroto Kanai, Takehiro Hira, Moeka Hoshi, Tokuma Nishioka, Shinnosuke Abe, Yuki Kura e Fumi Nikaido.

La serie uscirà verso febbraio 2024 sulla piattaforma streaming Hulu negli Stati Uniti d’America, con gli episodi che verranno pubblicati a cadenza settimanale.