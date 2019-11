Shot-by-shot del trailer di Crisi sulle Terre Infinite: tutto ciò che c'è da sapere

Solo pochi giorni fa vi abbiamo mostrato il primo trailer di Crisi sulle Terre Infinite e, che dire, ha proprio tutto ciò che volevamo: una carrellata di eroi, ogni genere di superpotere e un conflitto di portata apocalittica alle porte. Per non lasciarci sfuggire neanche un dettaglio, ecco l'analisi foto per foto del video: siete pronti?

La parte iniziale del trailer inquadra il Monitor o, almeno, quello che tutti credono essere il Monitor: negli ultimi episodi di Arrow la comparsa del personaggio è stato un momento importante per Oliver Queen, che ha ricevuto preziosi dettagli sul suo futuro. Di tutt'altro genere sono state le "conversazioni" con Barry Allen in The Flash, per il quale sembra impossibile evitare la morte durante la Crisi. Il perché di un atteggiamento così diverso non è ancora stato rivelato e se è possibile che il Monitor stia mentendo ad uno degli eroi, o persino ad entrambi, c'è anche anche chi suppone che in realtà LaMonica Garret abbia sempre interpretato l'anti-Monitor.

Il costume indossato da Garret nel trailer, senza simbolo e mantello, sembra suggerire la seconda ipotesi ed infatti il Monitor (?) è in piedi avanti un folto e sbalordito gruppo di eroi composto da John Diggle (Arrow), White Canary (DC's Legends of Tomorrow), Flash e Supergirl. Con loro persino Lex Luthor ed un altro misterioso personaggio: come e perché si sono ritrovati nello stesso posto?

A soli due secondi dall'inizio, una sequenza velocissima mostra un personaggio inghiottito da un muro di antimateria: nella premiere di Arrow Terra-2 veniva distrutta nello stesso modo, i due fatti sono connessi? Se sì, come?

In una vera lotta contro il tempo l'inquadratura cambia nuovamente: ecco Black Lightning lanciare lampi blu e saette, seguito da un attempato Superman (Brandon Routh) che sarà uno dei numerosi cameo presenti nel crossover.

Se state pensando che manchi qualcuno, ecco arrivare Batwoman e Freccia Verde seguiti da Mia Smoak ed è proprio quest'ultima a fare, forse, un enorme spoiler: se partecipa attivamente agli eventi della Crisi, allora nei prossimi episodi di Arrow scenderà nuovamente in campo e sarà sicuramente qualcosa di grosso.



Se state pensando "Perfetto! Adesso sono ancora più confuso di prima" non temete: non siete i soli e neanche il leak di Stephen Amell potrà aiutarci. Purtroppo, il Crisi sulle Terre Infinite non inizierà prima di un mese: l'8, 9 e 10 dicembre verranno trasmessi i primi tre episodi in Supergirl, Batwoman e The Flash e il crossover riprenderà solo il 14 gennaio con Legends of Tomorrow e Arrow.