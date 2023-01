Shotgun Wedding, Jennifer Coolidge confessa: 'Avevo la stanza di fronte a Lenny Kravitz'

Jennifer Coolidge sa come intrattenere. Lo ha confermato durante i vari eventi mondani degli ultimi tempi nel quale ha messo in mostrate le sue capacità di essere diva. Recentemente ha raccontato un divertente aneddoto che la lega a Lenny Kravitz, proprio durante le riprese di Shotgun Wedding.

"Lenny Kravitz aveva una stanza che si vedeva dal mio balcone" ha raccontato l'attrice che si è subito mostrata grandissima fan dell'attore e musicista. "Il punto di vista era proprio sul balcone di Lenny, quindi ho visto tutto" ha detto divertita, giocando sul doppio senso della questione. In realtà pare che la Coolidge sia rimasta particolarmente colpita dal gusto musicale di Kravitz.

L'attrice ha ricevuto il riconoscimento globale per la sua performance nella serie HBO The White Lotus. Diverso tempo fa la Coolidge ha detto di sperare in un cameo di Meghan Markle nella serie dopo che la duchessa aveva più volte mostrato il suo apprezzamento per il prodotto. In Shotgun Wedding pare che l'attrice abbia avuto a che fare con Kravitz ma, soprattutto, con i suoi gusti musicali. "Ha una chitarra, ma ha una boombox con la sua compilation preferita. Speravo che mi desse uno di quei nastri... È così sexy" ha concluso.

Le parole della Coolidge confermano quanto, in realtà, sia una fan del musicista. Lenny Kravitz e Jason Momoa si sono incontrati dopo i divorzi con Lisa Bonnet professando la profonda amicizia che li unisce da tanto tempo.