Jurassic World, su Apple TV c'è la serie perfetta se state aspettando i dinosauri!

Con il suo nuovo show, Apple TV ha ottenuto un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, ovvero quello del 100% di recensioni positive, almeno nel momento in cui vi stiamo scrivendo. Questa nuova produzione è la prima stagione di una serie che si preannuncia interessantissima per gli spettatori, e si avvale delle musiche del grande Hans Zimmer.

Narrata da Sir David Attenborough e come detto caratterizzata dalla colonna sonora originale del due volte premio Oscar Hans Zimmer, Il pianeta preistorico è un’affascinante esplorazione dell’antico pianeta Terra con una cura nei dettagli mai vista prima. Con le sue puntate distribuite nel corso dell’intera settimana, dal 23 al 27 maggio, è possibile vederla su Apple TV+.

Nella sua recensione, la CNN ha definito la serie "un gradito promemoria del fatto che la visione dei dinosauri che la cultura pop ha ingigantito negli anni va oltre la semplice fantascienza". Il Daily Telegraph ha assegnato un punteggio di 5 su 5, scrivendo: "Una straordinaria impresa in CGI. I dinosauri sembrano reali come qualsiasi altro animale che si vede in un documentario sulla fauna selvatica. Questo è il punto". Anche il Times ha assegnato un punteggio pieno, aggiungendo: "Alcuni di voi potrebbero trovare la musica un po' fastidiosa, ma per il puro sforzo creativo e l'immaginazione merita cinque stelle".

"Un’idea che è ci è venuta in mente più di dieci anni fa – ricorda il produttore esecutivo Jon Favreau – e l’abbiamo sviluppata negli ultimi quattro anni. Un progetto che mi emoziona come pochi, perché racconteremo la nostra Terra, il nostro ambiente con un linguaggio documentaristico dove i dinosauri “realmente” interagiscono con l’ambiente circostante. Ci siamo avvalorati delle tecniche migliori della CGI e soprattutto degli studi paleontologici più recenti per ricreare i dinosauri, sia per quanto riguardo le forme che i colori, più vicini alla possibile realtà".

