Tale e Quale Show, Carlo Conti e le polemiche sul blackface: 'É ghettizzante'

Lo scorso anno ha imperversato la polemica sull'abuso di blackface a Tale e Quale Show. Il programma di Rai 1 è stato accusato di essere razzista e poco inclusivo e così per questa nuova edizione Carlo Conti è corso ai ripari.

Il conduttore nella conferenza stampa di presentazione dello show ha infatti spiegato di aver incluso nella lista dei concorrenti una persona di colore ovvero, Deborah Johnson, una cantante di origini afroamericane. Secondo Carlo Conti però, questa dettata dal divieto di blackface a Tale e Quale Show voluto dalla Rai, sicuramente darà adito a molte altre polemiche.

"C’era l’indicazione di non fare più i cantanti di colore, e allora mi sono detto: non possiamo prendere una persona bianca per interpretare una persona di colore? Prendiamone una di colore, e nessuno parlerà più di blackface. Speriamo poi non ci accusino di whiteface e però le dovessimo far interpretare un cantante italiano".

E proprio sulla questione blackface Carlo Conti aggiunge: ""Penso che sarebbe veramente ghettizzante non poter rappresentare i tanti artisti di colore, icone della musica black, che hanno fatto la storia della musica. Abbiamo solo provato a rendere loro giustizia".

Ciro dei The Jackal sarà a Tale e Quale Show e al suo fianco ci saranno poi: Alba Parietti, Francesca Alotta, Biagio Izzo, Pierpaolo Pretelli, Pacifico, Gino, Eduardo Acciarino, Stefania Orlando, Federica Nargi, Deborah Johnson, Dennis Fantina, e Simone Montedoro.