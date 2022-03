Lo Show di Patrick Stella, è ufficiale! Lo spin-off di Spongebob avrà una stagione 2

E' ufficiale: Nickelodeon ha rinnovato Lo show di Patrick Stella per una seconda stagione! Mentre prosegue la messa in onda della prima stagione dello spin-off di Spongebob, il network ordina un'altra stagione da 26 episodi.

Lo Show di Patrick Stella ci mostra un Patrick Stella più giovane, che vive ancora con la sua famiglia nella stessa casa che fa da sfondo al suo personale varietà, al quale partecipano anche i vicini. La sorella Squidina lo aiuta nel lavoro dietro le quinte, mentre i genitori e il nonno GrandPat hanno un modo tutto loro di sostenerlo in questo progetto.

Dopo Kamp Koral, Lo Show di Patrick Stella è il secondo spin-off della celebre serie animata Spongebob.

"La prossima stagione de Lo Show di Patrick Stella ci farà imbarcare in nuove fantasiose, colorate ed esilaranti avventure, scavando a fondo nella quotidianità della famiglia Stella" ha dichiarato Claudia Spinelli, Vicepresidente dell'Animazione per Big Kids, che si occupa dello sviluppo della serie per Nickelodeon. "Per oltre vent'anni l'amato Patrick Stella ha fatto ridere i fan di tutto il mondo e non vediamo l'ora di vedere che cosa combinerà".

Il cast vocale della versione originale de Lo Show di Patrick Stella, riconfermato per la stagione 2, vede il ritorno di Bill Fagerbakke, storica voce di Patrick Stella in Spongebob, insieme a Tom Wilson, Cree Summer, Jill Talley e Dana Snyder.



La prima stagione dello Show di Patrick Stella ha debuttato su Nickelodeon negli Stati Uniti a luglio 2021, per poi essere trasmessa su Nickelodeon Italia da dicembre 2021.