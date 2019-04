Gli showrunner abbandonano l'adattamento televisivo di Y: The Last Man

Nonostante FX abbia ordinato l'intera serie, Y: The Last Man - conosciuto, per ora, solo come Y - ha perso ufficialmente i suoi showrunner. Come svela il The Hollywood Reporter, Aida Croal e Michael Green hanno annunciato la loro uscita di scena su Twitter.

Secondo le indiscrezioni del sito, l'uscita di scena dei due showrunner sarebbe dovuta a delle divergenze creative avute con il network. FX ha intenzione di portare il progetto a compimento ma senza i due che hanno sviluppato e aiutato con il pilot dello show; il network spera di trovare un rimpiazzo quanto prima per procedere con la serie e lo stesso cast.

"Pessime notizie per i fan di Y: The Last Man oggi. FX ha deciso di non procedere con la nostra serie nella sua forma corrente." hanno annunciato i due su Twitter "Siamo grati a chiunque sia arrivato ad aiutarci a creare il mondo di Y e a realizzare il pilot... Il nostro staff di sceneggiatori, la regista Melina Matsoukas, il direttore della fotografia Rodrigo Prieto, e il cast che include Lashana Lynch, Barry Keoghan, Diane Lane, Imogen Poots, Amber Tambyn, Julianna Canfield... e ovviamente coloro che hanno dato inizio a tutto, Brian K. Vaughan e Pia Guerra.".

Prima di diventare uno show televisivo, Y: The Last Man è stato a lungo sviluppato - senza successo - come potenziale pellicola cinematografica. Questo è il secondo show che Michael Green lascia in poco tempo: aveva abbandonato American Gods dopo la prima stagione.