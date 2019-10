Gli showrunner di Agents of SHIELD 7 anticipano un'ultima stagione 'esplosiva'

Il prossimo anno andrà in onda sulla ABC la settima e ultima stagione di Agents of SHIELD, la prima serie live-action appartenente al Marvel Cinematic Universe e creata da Joss Whedon che stando ai suoi showrunner e produttori esecutivi saluterà i fan di lunga data davvero in modo "esplosivo ed emozionante".

Alla fine della sesta stagione, infatti, abbiamo visto il team degli Agenti entrare in possesso di una macchina del tempo, anticipando in questo modo che gli ultimi episodi della serie saranno almeno in larga parte ambientati nel passato, e stando alle intervista rilasciate da Jeffrey Bell e Jed Whedon (fratello di Joss) ci saranno molte sorprese e un finale chiaro. Hanno detto i due a TV Line:



"Vi diremo questo: abbiamo cercato di fare il grande colpo, con questa ultima stagione. E quando provi a colpire deciso la palla finisce che riesci a fare un home run. Alcuni dei nuovi episodi sono assolutamente fuori di testa, alcuni puramente divertenti e divertiti. Speriamo che i fan gli apprezzeranno tanto quanto abbiamo fatto noi. Abbiamo decisamente tentato il colpo grosso".



Agents of SHIELD 7 non ha ancora una data di messa in onda ufficiale, anche se sappiamo che arriverà nel corso del 2020, probabilmente a fine primavera e inizi estate.