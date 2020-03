La showrunner di Altered Carbon Alison Schapker discute del futuro della serie

Come avete potuto leggere nella nostra recensione di Altered Carbon 2, il finale della seconda stagione avrà forti ripercussioni sul futuro della serie. Ecco cosa ne pensa la showrunner Alison Schapker in questa intervista dedicata alla conclusione degli episodi presenti su Netflix.

Se avete visto il finale dell'opera saprete allora che si è conclusa con il sacrificio del Takeshi Kovacs interpretato da Anthony Mackie, grazie alle sue azioni quindi sia Quell che il Kovacs con il volto di Will Yun Lee hanno avuto una seconda possibilità. La showrunner ha risposto ad alcune domande di TV Guide sul futuro di Kovacs e se ci sono piani per una stagione totalmente incentrata sul personaggio di Will Yun Lee: "Ok, non posso rispondere nello specifico a quella domanda, dico solo che abbiamo un sacco di idee a riguardo. Per me Altered Carbon e Will sono collegati profondamente. Quindi indifferentemente da cosa accadrà, il Kovacs interpretato da Will alla fine della seconda stagione avrà un ruolo importante andando avanti".

L'intervista prosegue chiedendo ad Alison quali potranno essere i prossimi obiettivi di Kovacs: "Questi sono spoiler per la terza stagione! Ho qualche idea a riguardo, credo che il Kovacs della fine della stagione si porterà dietro tutte le cose che ha imparato interagendo con la sua versione più anziana, sarà di nuovo leale a Quellcrest Falconer come il vecchio sé stesso. Quindi andrà avantie sarà guidato da queste cose durante la terza stagione".

In attesa di ulteriori informazioni vi lasciamo con questa intervista al protagonista di Altered Carbon 2.