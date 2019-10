Lo showrunner di Are You Afraid of the Dark? parla del revival e della serie classica

Are You Afraid of the Dark?, il revival dell'omonima serie TV per ragazzi andata in onda durante gli anni '90, ha fatto il suo debutto lo scorso 9 ottobre. Lo showrunner BenDavid Grabinski ha parlato di idee e motivazioni che hanno portato allo sviluppo della serie distribuita da Nickelodeon.

Qualche giorno fa Grabinski aveva rilasciato delle dichiarazioni in cui faceva riferimento agli easter eggs in Are You Afraid of the Dark? che citavano alcuni grandi opere del genere horror. Lo showrunner è tornato a parlare della serie - attraverso una lunga intervista rilasciata in esclusiva al portale Comicbook - facendo riferimento anche allo show originale trasmesso originariamente nel 1992 e incentrata su un gruppo di ragazzi, membri del Club di Mezzanotte, che si riunivano intorno a un fuoco per raccontare storie spaventose.

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni a proposito dello show originale:

"Quando ero piccolo non mi era concesso di poter vedere film per adulti. Ho potuto guardare film di Hitchcock e altri film in bianco e nero, ma non ho mai potuto guardare cose troppo violente o classificate R. Avevo solo un paio di amici e anche loro non potevano guardare determinati prodotti. Quando andavo a casa di mia nonna guardavo Nickelodeon o Disney Channell. Guardavo cose per bambini. Una volta però vidi che stavano trasmettendo Are You Afraid of the Dark? in televisione. Ricordo bene i titoli di coda".

Poi lo showrunner si è soffermato sulla serie attuale:

"Credo che ogni episodio sia migliore rispetto a quello precedente. Abbiamo voluto creare un senso di escalation. Abbiamo completato i primi due episodi una decina di minuti prima della premiere al Beyond Fest. Era impossibile poter fare più di tre episodi quindi. Dato che erano solo tre episodi non aveva senso proporre tre storie separate. Una parte dello show si collega al Club di Mezzanotte ma l'altra metà è stata una sfida creativa e intellettuale per realizzare una storia composta da tre episodi, che ricordi Are You Afraid of the Dark? ma allo stesso tempo è anche qualcosa di nuovo e diverso".

State guardando il revival della serie di Nickelodeon? Se siete interessati potete il nostro primo sguardo ad Are You Afraid of the Dark?. Vi ricordiamo, infine, che alcuni episodi sono già presenti all'interno del canale YouTube del network statunitense.