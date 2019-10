La showrunner di Arrow annuncia l'ultima sessione di scrittura

Il momento di dire addio ad Arrow si avvicina sempre più e ad esserne coinvolti sono ovviamente non soltanto i fan dell'Arrowverse, ma anche interpreti e addetti ai lavori che, tramite i social, stanno cominciando ad esternare le loro emozioni.

Alcuni giorni fa abbiamo visto, ad esempio, lo stesso Stephen Amell annunciare che manca ormai un solo episodio da girare per dichiarare definitivamente concluse le riprese dello show. Stavolta tocca invece alla showrunner Beth Schwarz, a cui tocca congedarsi per l'ultima volta dalla writer's room.

Stando a quanto leggiamo nel breve post di Schwarz, infatti, le operazioni di scrittura della serie sono state finalmente ultimate: "Ultimo giorno di writer's room. #finediunera" recita il tweet della showrunner, a cui non resterà ora che fermarsi ad osservare soddisfatta il lavoro fatto.

Quest'ottava stagione di Arrow sarà prevedibilmente pregna di momenti emozionanti, come l'ultima introduzione di un episodio recitata da Stephen Amell. Le sorprese, ovviamente, non sono ancora finite: i fan della serie sono ancora increduli davanti all'inedito team formatosi durante questi primi episodi, durante i quali vediamo Oliver Queen collaborare con Black Siren. Nessuna paura, comunque: Amell stesso ha assicurato che i due sono decisi a perseguire un obbiettivo comune, e per tanto possiamo aspettarci da entrambi la massima lealtà.