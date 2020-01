La showrunner di Arrow anticipa che nel finale ci sarà un incontro commovente

Mentre parte dello sguardo è rivolto al futuro dell'Arrowverse, soprattutto dopo l'ottima accoglienza del backdoor pilot di Green Arrow and The Canaries, è giunto il momento di dire addio allo show che ha dato via a questo universo espanso, ossia Arrow, con l'episodio finale che andrà in onda nella notte del 28 gennaio su The CW.

Oltre a scoprire le conseguenze di Crisi sulle Terre Infinite e come verrà tributato Oliver Queen (Stephen Amell), gli spettatori avranno modo di assistere a un incontro particolarmente toccante, che farà sicuramente leva sulle emozioni, come anticipato dalla showrunner Beth Schwartz.



Quando The CW ha pubblicato le prime immagini ufficiali del finale di Arrow, si è notata infatti la presenza di diversi personaggi al funerale di Oliver, incluse Felicity Smoak (Emily Bett Rickards) e Mia Queen (Katherine McNamara), fianco a fianco. Per mamma e figlia, dunque, si tratterà di una reunion speciale, in cui la Felicity del presente incontra per la prima volta la versione adulta di Mia, giunta direttamente dal 2040.



Secondo Schwartz questo incontro rappresenta la "realizzazione di un desiderio". Uno dei motivi per cui si è deciso di realizzare la scena è che "per un genitore, vedere il proprio figlio nella sua versione adulta è davvero pazzesco". Si tratta poi di un evento "fantastico" per Felicity, la quale "è orgogliosa della donna che è diventata Mia e di come ha onorato la memoria del padre". La showrunner ha spiegato che il momento sarà "davvero significativo per le loro vite", anche se il loro primo incontro non avverrà "in grandi circostanze, poiché si trovano al funerale di Oliver".

Intanto, Marc Guggenheim ha commentato le difficoltà di scrivere il finale di Arrow. Siete pronti alla conclusione della serie?