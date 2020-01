Lo showrunner di Arrow condivide un'immagine dietro le quinte del finale

Dopo il backdoor pilot di Green Arrow and The Canaries, i fan di Arrow si stanno preparando a dare l'addio alla serie. Con l'episodio intitolato Fadeout, in onda il 28 gennaio, saranno in molti a sentirsi un po' orfani. Il produttore Marc Guggenheim ha recentemente offerto agli appassionati uno sguardo dietro le quinte del finale di serie.

In un post su Twitter, mercoledì Guggenheim ha condiviso una foto in cui si vede un grande schermo circondato da apparecchiature audio e video. Sul monitor, un'immagine di Oliver in quello che sembra essere il suo tempo su Lian Yu. La didascalia recita: "L'ultimissimo mix playback per Arrow."

Nella serata finale, l'ultimo episodio di Arrow sarà accompagnato da uno speciale intitolato Arrow: Hitting the Bullseye, che servirà come celebrazione della serie, lunga otto stagioni, e includerà interviste al cast e altro materiale relativo all'ultimo episodio.

Qualche tempo fa, parlando del finale Marc Guggenheim aveva anticipato che sarà basata sul personaggio principale più che rispondere a grandi domande. "La buona notizia è che, diversamente diversa da Game of Thrones o da Lost, non è gravata dal dover rispondere a una domanda" ha raccontato a ComicBook.com la scorsa estate. "Non dobbiamo rispondere a domande come: Chi siederà sul trono di spede? o: Cos'è l'isola?. Quindi dobbiamo pensare, a mio avviso, a un finale molto più basato sul personaggio. Allo stesso tempo, la complicazione per noi è che abbiamo anche la Crisi e penso che molte delle cose che erano sempre state nella mia testa su come terminare lo show finiranno per essere nel crossover. La domanda quindi è: cosa diventa ora il finale della serie? Ma, sai, abbiamo dei piani."

Lo scopriremo molto presto. Intanto, potete dare un'occhiata al trailer promozionale dell'ultimo episodio di Arrow.