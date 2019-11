Lo showrunner di Arrow condivide su Twitter la prima versione dei personaggi della serie

La serie TV ispirata al supereroe DC è ormai giunta alla sua conclusione. Dopo otto stagioni scopriremo quale sarà il destino di Oliver Queen, così mentre i produttori di Arrow salutano il cast, il creatore dello show Marc Guggenheim ha deciso di mostrare ai fan la prima versione ideata dei personaggi principali.

Nel messaggio, condiviso sulla pagina Twitter ufficiale dello showrunner, è possibile leggere il primo documento che è stato presentato ai dirigenti dell'emittente televisiva The CW. Nelle immagini, che trovate in calce alla notizia, scopriamo che l'introduzione di Oliver Queen è rimasta praticamente la stessa, anche se l'isola non era stata ancora identificata con Lian Yu. In particolare, ad attirare l'attenzione dei fan, ci ha pensato il personaggio di Stanley Dover, descritto così: "Brillante ma un po' eccentrico, è il nostro esperto di computer e di tecnologia. Scopriremo che Dover ha dei trascorsi con il padre di Oliver, per questo il protagonista si rivolge subito a lui per la sua battaglia".

Alla fine Dover sarà completamente rimaneggiato e diviso in due personaggi: John Diggle, uno dei membri originali del Team Arrow, e Felicity Smoak, che farà le veci dell'esperto in informatica, sposando infine il personaggio interpretato da Stephen Amell. Stanley però non è stato dimenticato, facendo la sua apparizione durante la settima stagione, con il volto di Brendan Fletcher. Anche se più che genio eccentrico, nella nuova versione è diventato un vero e proprio serial killer.

La serie si concluderà a breve e proprio nei giorni scorsi The CW ha annunciato la data di uscita dell'episodio finale di Arrow.