La showrunner di Arrow mostra alcuni appunti sulla settima stagione

Mentre siamo tutti in attesa del finale di Arrow, nei giorni scorsi in molti della troupe e del cast hanno deciso di condividere alcune storia dal dietro le quinte della serie. Anche la showrunner Beth Schwartz ha twittato alcuni dei suoi appunti.

Potete vedere il messaggio in calce alla notizia commentato così: "Ecco alcune mie idee per la settima stagione. Scusate per la scrittura pessima!". Nella foto si leggono alcuni pensieri della showrunner sulla scena in cui il protagonista della serie Oliver si trovava rinchiuso a Slabside, insieme a lui si trovano Daniel Brickwell e Stanley Dover, gli appunti servono per capire come rendere più efficacie ed avvincente la scena. I fan hanno apprezzato molto questo messaggio, chiedendo alla showrunner di condividere altre foto scattate durante i lavori della serie.

Anche Marc Guggenheim aveva condiviso nelle scorse settimane una foto dal dietro le quinte di Arrow, in attesa dell'episodio che metterà definitivamente la parola fine alle avventure di Oliver Queen, personaggio dei fumetti DC interpretato da Stephen Amell e il cui successo ha portato l'emittente televisiva The CW a creare gli altri show dell'Arrowverse.

L'appuntamento è quindi per stasera 28 gennaio, vedremo così il mondo nato dopo l'avvincente lotta contro l'Anti-Monitor andata in onda durante l'evento crossover di Crisi sulle Terre Infinite.