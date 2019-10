La showrunner di Arrow promette tanti nuovi easter egg su Batman

Avendo a disposizione l'incredibile varietà di situazioni e personaggi offerta da un universo come l'Arrowverse non dev'essere difficile, per produttori e sceneggiatori, trovare sempre un nuovo dettaglio da inserire per far saltare dalla sedia gli spettatori.

La produzione di Arrow ci è perfettamente riuscita anche in occasione del debutto dell'ottava ed ultima stagione dello show: durante l'episodio 8x01, infatti, abbiamo assistito al ritrovamento di una maschera di Batman che ha subito scatenato l'entusiasmo dei fan, soprattutto in vista del crossover Crisi sulle Terre Infinite.

Secondo Beth Schwartz, però, non sarà questo dettaglio a fungere da pretesto per le sorprese future, bensì l'ingresso di Batwoman nell'Arrowverse: "Ringrazio Dio per Batwoman. Ora che anche lei fa parte del nostro universo potremo divertirci con un sacco di nuovi riferimenti a Batman" ha spiegato la showrunner di Arrow.

Le cose da dire non sono poche su quest'inizio di stagione dello show con Stephen Amell: Schwartz è infatti stata impegnatissima a soddisfare la curiosità dei fan di tutto il mondo durante i giorni successivi alla premiere. La produttrice ha parlato di vari aspetti di questo primo episodio, commentandone ad esempio il clamoroso colpo di scena che fa da apripista alla Crisi, ma anche di ciò che ci aspetta nel proseguo della stagione, come la possibilità di vedere altre Terre.