La showrunner di Arrow rivela maggiori dettagli sul finale di Crisi sulle Terre Infinite

Il crossover più ambizioso della The CW è giunto al termine e se c'è chi è ancora incredulo per il cameo DCEU a sorpresa, in molti sono letteralmente sconvolti sconvolti dall'epico sacrificio che ha salvato il Multiverso ed è proprio ques'ultimo ad essere approfondito dalla showrunner Beth Schwartz.

Attenzione! Di seguito ci saranno alcuni spoiler sugli episodi 4 e 5 di Crisi sulle Terre Infinite!

Proprio nell'ultimo episodio vediamo Oliver Queen (Stephen Amell) sacrificare nuovamente se stesso per salvare i sui compagni, ma stavolta in modo definitivo, come confermato dalla stessa sceneggiatrice, che in merito all'inattesa scelta dichiara:

"La decisione fu presa molto tempo fa. So che Marc [Guggenheim] ne aveva già discusso con Greg [Berlanti] e tutti volevamo che la serie terminasse così: è stata una decisione semplice da prendere."

Ma cosa avrà pensato Stephen Amell del destino di Freccia Verde? La Schwartz racconta che "lo ha amato. È sempre stato sulla stessa lunghezza d'onda di Marc e Grec riguardo il finale della serie. Se abbiamo avuto difficoltà a girare il finale di stagione senza il protagonista? Non molto perché nel decimo episodio rivedremo Oliver" .

La sceneggiatrice analizza poi gli effetti della morte di Oliver, accusata da tutto l'Arrowverse:

"Penso che influisca su tutti gli altri, in fondo salva il Multiverso. Praticamente ripristina la linea temporale del futuro, soprattutto per i suoi futuri figli. Nell'episodio nove vedremo che le loro vite sono molto diverse adesso. Qualsiasi genitore sacrificherebbe la propria vita per dare ai propri figli un futuro migliore e Oliver lo ha effettivamente fatto."

Continua poi: "Il suo sacrificio influenza il futuro dei sui figli e di tutte le altre serie. Arrow è stato il primo show e tutti gli altri sono nati da esso. Ogni singolo personaggio ha è strettamente legato ad Oliver e ha una connessione emotiva: in un modo o in un altro tutti saranno influenzati dalla sua morte."

Che dire? Che abbiate visto o meno il finale di Crisi, o che abbiate seguito l'Arrowverse fin dal primo episodio, il ruolo centrale di Oliver Queen è innegabile e nei prossimi episodi dei vari show dovremo aspettarci non pochi cambiamenti.

Primo tra tutti, l'imminente debutto di Green Arrow and The Canaries, del quale è appena stato distribuito un entusiasmante promo, mentre alcune domande restano in sospeso: che fine ha fatto Lex Luthor? Cosa ne è stato del Superman di Brandon Ruth?