La showrunner di Batwoman conferma che Kate Kane è ebrea

La Batwoman dell'Arrowverse, com'è cosa ormai risaputa, non sarà un adattamento perfetto del personaggio visto nei fumetti: ne abbiamo già avuto un assaggio nell'ultimo crossover Elseworlds e la scrittura pare debba proseguire nella stessa direzione con Crisi sulle Terre Infinite e la serie standalone sul personaggio.

Voci che giravano da un po' di tempo volevano che la Kate Kane dell'Arrowverse fosse ebrea oltre che omosessuale: l'ipotesi è ora stata confermata dalla showrunner Caroline Dries, che durante la presentazione dello show prodotto da The CW ha risposto alle domande su Kate senza fare troppi misteri sui dettagli personali.

"Kate è una donna ebrea" ha specificato Dries, aggiungendo anche che si tratta semplicemente di un background religioso come tanti, e non qualcosa su cui si porrà eccessivamente l'accento durante la serie. Stesso discorso per quanto riguarda l'omosessualità: a chi sperava che l'amicizia con Supergirl potesse sfociare in una relazione sentimentale, Dries ha recentemente risposto che l'orientamento sessuale di Kate non influenzerà in alcun modo la storia e i suoi rapporti con le donne.

Su Batwoman, in ogni caso, le informazioni sono ancora poche: di certo c'è che i villain che vedremo non saranno gli stessi dell'Arrowverse. I fan, inoltre, stanno cominciando a chiedersi quale sarà il ruolo di Batman nella serie.