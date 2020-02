La showrunner conferma l'inizio dei lavori sulla terza stagione di You

È passato poco meno di un mese dalla notizia del rinnovo di You per una terza stagione, ma la showrunner Sera Gamble ha fatto sapere ai fan su Twitter di essere già al lavoro sulle puntate inedite della storia di Joe e Love.

Come potete leggere nel tweet presente in calce alla notizia, Sera Gamble ha voluto rassicurare tutti i fan della serie scattando una foto ad un tappetino con il celebre logo dello show, commentando così la foto: "Abbiamo iniziato a lavorare alla terza stagione di You. Pensavo voleste saperlo".

Il messaggio, com'era prevedibile, ha ricevuto molti commenti e "Like" da parte dei numerosi appassionati della serie presente su Netflix, ansiosi di conoscere come continuerà l'avvincente storia di Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley, e la sua relazione con Love Quinn, personaggio con il volto di Victoria Pedretti. I fan hanno già iniziato ad ipotizzare quali saranno le prossime mosse dell'inquietante coppia, se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere questa nuova teoria sulla trama di You 3, che se fosse confermata renderebbe ancora più avvincente la storia tratta dai libri omonimi scritti da Caroline Kepnes.

Cosa pensate che accadrà nelle prossime puntate dello show? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.