Lo showrunner di Crisi sulle Terre Infinite elogia la presenza di Black Lightning

I fan dell'Arrowverse sono pronti a essere sorpresi dall'ambizioso Crisi sulle Terre Infinite ma, grazie alle dichiarazioni dello showrunner Marc Guggenheim possono aspettarsi un ruolo di primo piano per Black Lightning nel crossover.

Inizialmente, il personaggio interpretato da Cress Williams non sarebbe dovuto essere presente in Crisi, ma in seguito gli autori hanno compreso che con lui avrebbero potuto innalzare ulteriormente il livello dello show.

Alcuni problemi a portare Fulmine Nero nel crossover, inoltre, sono stati legati a questioni organizzative, come ha spiegato lo stesso Guggenheim: "le cinque serie che vedete nel crossover sono girate a Vancouver, mentre le riprese di Black Lightining si svolgono ad Atlanta".

Per questo, è stato necessario coordinarsi al meglio per permettere all'attore di essere presente su entrambi i set. Spesso è stato fondamentale riscrivere parti dello show in tempi molto ristretti e Guggenheim ha elogiato il lavoro dei suoi colleghi.



"Apparirà nella terza e nella quinta parte del crossover", ha anticipato poi Guggenheim, ribadendo che non si tratterà di un semplice cameo. "Davvero, non penso che il crossover sarebbe stato così soddisfacente se Black Lightning non fosse stato rappresentato in qualche modo. Il fatto che ci sia Cress e il fatto che sia presente in più di una scena è grandioso".



Ricordiamo che Crisi sulle Terre Infinite inizia l'8 dicembre su The CW con l'episodio du Supergirl. In vista dell'esordio di questa notte, è stata anche pubblicata una clip con Kara e Superman.