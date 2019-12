Lo showrunner di Crisi sulle Terre Infinite spiega i motivi dietro una scelta controversa

Nonostante il record di ascolti di Crisi sulle Terre Infinite, i fan del crossover dell'Arrowverse sono ancora scioccati a causa di un evento accaduto nella prima puntata, che viene giustificato così da Marc Guggenheim.

Come saprete Oliver Queen, personaggio interpretato da Stephen Amell, si è sacrificato per cercare di far guadagnare tempo agli abitanti di Earth-38, attaccati da uno sciame di servitori del villain della serie, l'Anti-Monitor di Lamonica Garrett. Ecco le parole di Marc Guggenheim a riguardo: "Il nostro problema è che abbiamo annunciato da subito che Oliver sarebbe morto. Se la sua morte non è una sorpresa cosa potrebbe esserlo? Il momento della sua morte. Eravamo sicuri che tutti si aspettavano di vederlo soccombere alla fine del crossover, ma se avessimo fatto al contrario avremmo stupito tutti quanti e fatto capire quanto alta fosse la posta in gioco".

Sembrerebbe quindi che la morte del protagonista di Arrow sia ormai certa, l'evento è stato confermato anche da Stephen Amell di Crisi sulle Terre Infinite, ma a raccogliere la sua eredità troveremo la figlia Mia, con il volto dell'attrice Katherine McNamara. Infine ricordiamo che la terza puntata della serie andrà in onda stasera, nello slot dedicato a "The Flash", per poi ritornare a gennaio, dopo la pausa invernale.