Lo showrunner di Crisi sulle Terre Infinite svela il destino dell'universo di Smallville

Crisi sulle Terre Infinite è sicuramente il più ambizioso crossover dell'Arrowverse, per numero di personaggi coinvolti e per il numero di universi le cui vicende si sono intersecate per qualche episodio, tra i quali alcuni di quelli più amati dai fan delle serie targate The CW a tema DC.

Tra questi va sicuramente considerato l'universo nel quale si ambientano le vicende di Smallville, la storica serie con protagonista il giovane Clark Kent interpretato da Tom Welling andata in onda tra il 2001 e il 2011.

Crisi sulle Terre Infinite ha segnato infatti il grande ritorno, seppur per breve tempo, anche del Superman di Welling oltre a quelli di Tyler Hoechlin e di Brandon Routh. Un Superman non più così super, in realtà: abbiamo infatti scoperto come il Clark Kent di Smallville abbia deciso di appendere il mantello al chiodo e dedicarsi a una vita tranquilla con la moglie Lois e i loro figli.

Un quadretto piuttosto sereno che, però, è stato inevitabilmente messo a soqquadro dagli eventi della Crisi: durante i primi episodi del crossover dell'Arrowverse, infatti, praticamente tutti gli universi DC che conosciamo erano stati fagocitati dalla catastrofe. Una situazione che i nostri eroi sono fortunatamente stati capaci di raddrizzare, anche se nonostante ciò l'Arrowverse non sarà mai più lo stesso.

Proprio a tal proposito i fan si stanno dunque chiedendo quale destino sia toccato all'universo di Smallville, ricevendo pronta risposta dallo showrunner Marc Guggenheim: "Posso assolutamente confermare che stiano tutti bene, si stanno tutti godendo le loro vite felici. Clark ha avuto il finale da eroe che meritava" è stata la rassicurante spiegazione.

Sempre Guggenheim ha anche rivelato che il cameo più inaspettato di questo crossover dell'Arrowverse è stato voluto proprio dai vertici di Warner Bros.