Showrunner di Designated Survivor spiega perché c'è una pandemia nella terza stagione

Nael Baer, showrunner della serie TV Designated Survivor, presente all'interno della piattaforma streaming di Netflix, ha spiegato perché che nel corso della terza stagione la parte più importante della storia mostra le conseguenze legate all'effetto di una pandemia.

Nonostante l'annuncio della cancellazione della serie, in Designated Survivor non sono mancati gli spunti per delle nuove storie e per intrecci di trama con le quali Thomas Kirkman si è dovuto confrontare.

Durante un'intervista al portale Variey, Baer ha fatto riferimento al drammatico momento attuale che stiamo vivendo a causa della pandemia dovuta al COVID-19, e della terza stagione della serie di Entertainment One - che ha avuto un aumento di spettatori nell'ultimo periodo - basata interamente sul tema di una pandemia che si è diffusa negli Stati Uniti.

"Anche se ha dato vita a una terribile calamità, spero ci possa preparare per qualcosa che potrebbe risultare peggiore. Questa è stata la mia idea che ho inserito in Designated Survivor".



Nella terza stagione, infatti, la pandemia ha degli strani effetti sulla popolazione che lasciano supporre al protagonista che dietro il virus possa nascondersi un misterioso progetto politico di cospirazione.

La terza stagione di Designated Survivor è presente nel catalogo del colosso dello streaming dal 7 giugno 2019. Dopo la chiusura della serie, il suo storico protagonista, Keifer Sutherland, è stato scelto per far parte del nuovo adattamento de Il Fuggitivo, che sarà disponibile su Quibi, la piattaforma creata da Jeffrey Katzenberg.