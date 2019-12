Lo showrunner di Doctor Who Chris Chibnall rivela come hanno creato i terrificanti mostri

Il franchise dedicato al Dottore è pieno di creature originali: dopo aver visto i famosi Angeli Piangenti nel trailer del fumetto dedicato a Doctor Who, scopriamo in questa intervista a Chris Chibnall come vengono creati i numerosi mostri presenti nelle puntate della serie.

Intervistato da Digital Spy, lo showrunner rivela: "Ci sono diversi modi: a volte è un'idea, a volte è un'immagine, altre volte invece pensi oddio sarebbe terribile se accadesse questo. Può variare molto. Una volta che hai un abbozzo di idea inizi a svilupparla, verrà inserita in una sceneggiatura o in una storia e a quel punto i conceptual artist creano una prima bozza. Disegnano una prima immagine, ispirandosi a quanto scritto nel copione e questo disegno ci dà una prima cosa di cui discutere".

Ma il processo non è ancora concluso: "Una volta che abbiamo deciso cosa è iniziamo a pensare a come crearla. A questo punto scegliamo se usare la CGI o se creare un costume o una protesi. È un processo sempre diverso ma è una delle parti migliori, perché è sempre diverso".

Per chiudere ricordiamo che la dodicesima stagione della serie andrà in onda a partire dal prossimo 1 gennaio, per ingannare l'attesa vi lasciamo con il teaser del primo episodio di Doctor Who 12.