Lo showrunner di Doctor Who riprende un vecchio dettaglio lasciato in sospeso

Come tutte le lunghe serie che si rispettino, anche in Doctor Who nel corso degli anni non sono mancate incongruenze o buchi di trama. Lo showrunner Chris Chibnall ha deciso di scrivere un racconto per cercare di spiegare un evento collegato al primo episodio dell'undicesima stagione.

In The Woman Who Fell to Earth, questo il titolo della puntata che vede l'attrice Jodie Whittaker nei panni del tredicesimo dottore, più che un buco di trama, sarà sorta una curiosa domanda: cosa stava pensando la protagonista mentre precipitava dal cielo su una carrozza ferroviaria?

Chibnall ha risposto a questo dilemma scrivendo il racconto Things she thought while falling. Un vero e proprio viaggio nella mente del personaggio interpretato da Whittaker, che oltre a mostrare i suoi pensieri spiega anche il motivo per cui il dottore è sopravvissuta al violento impatto.

Ecco un breve estratto del racconto - che potete trovare per intero all'interno del sito web di BBC, realizzato dallo showrunner per dare un piccolo aiuto a tutte le persone attualmente bloccate in casa:

'Un po di fortuna e quelle ferite sarebbero guarite grazie al processo di rigenerazione. Come quelle subite dal Dottore dopo che si era schiantato sul tetto del maniero di Naismith. Oppure la mano che aveva fatto ricrescere dopo che Sycorax gliene aveva strappata una".

Per gli appassionati della storica serie di BBC, vi ricordiamo che potete dare uno sguardo al trailer della puntata finale di Doctor Who 12.