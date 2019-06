Lo showrunner di Fear The Walking Dead: 'I soldati in nero non sono robot'

Si sa ancora poco o nulla sui soldati in divisa nera visti durante questa quinta stagione di Fear The Walking Dead: le novità sicuramente non tarderanno ad arrivare, visto il ruolo piuttosto importante che questo misterioso esercito sembra destinato a ricoprire.

Gli uomini in nero sembrano, infatti, essere coinvolti nella sparizione di Rick Grimes, che durante la nona stagione di The Walking Dead è stato visto scomparire a bordo dell'elicottero ricomparso proprio durante l'episodio 5x04 di Fear The Walking Dead.

Spiegazioni sui soldati sono state chieste da Alicia e Morgan ai ragazzi incontrati ad Althea, che proprio dal piccolo esercito sembravano cercare di proteggersi: "Li abbiamo visti per la prima volta qualche settimana fa, avevano armi, uniformi" è stata l'unica spiegazione ricavata da Max.

Un mistero per la cui soluzione i fan della serie dovranno pazientare un altro po', almeno stando alle dichiarazioni dello showrunner Andrew Chambliss: "Probabilmente resteranno un mistero per un po' di tempo ancora, ma possiamo dire con certezza che non si tratta di robot, nonostante i cavi che escono dalle uniformi. Forse cyborg, non lo so!"

Quello sull'identità dei misteriosi soldati è solo uno dei misteri che la serie spin-off di The Walking Dead è chiamata a svelare: col tempo scopriremo anche cos'è accaduto a Sherry, l'ex-moglie di Dwight di cui quest'ultimo è alla costante ricerca.