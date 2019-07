Gli showrunner di Fear The Walking Dead sono preoccupati per un personaggio

Il settimo episodio della quinta stagione di Fear The Walking Dead ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso per il destino di uno dei personaggi, e in vista dell’episodio 8, che costituisce anche il midseason finale (la serie andrà in vacanza fino all’11 agosto) anche gli showrunner hanno voluto chiarire alcuni aspetti.

Andrew Showblac e Ian Goldberg, intervistati da Entertainment Weekly, hanno dichiarato che c’è “motivo di preoccupazione” per la sorte di Alicia Clark. Nell’episodio intitolato Still Standing, infatti, Alicia mette a rischio la sua vita per salvare Annie (Bailey Gavulic), Max (Ethan Suess) e Dylan (Cooper Dodson), così come il resto dei bambini di Camp Cackleberry, quando il loro nascondiglio segreto viene assediato da un branco di camminatori. Quando si ritrova a combattere da sola, entra in contatto con sangue contaminato di zombie. Cosa potrà succedere adesso?

“Se c’è una cosa che abbiamo imparato nel corso della stagione 5” hanno detto gli showrunner, “è che qualsiasi esposizione al sangue contaminato può essere pericolosa. Lo ha chiarito molto bene Grace la prima volta in cui ha incrociato la sua strada con Alicia e Morgan nell’episodio 5x02. Abbiamo visto in prima persona gli effetti devastanti che l’esposizione può avere – sia per Grace che per i lavoratori della centrale nucleare.”

Di conseguenza, “tutto quel sangue contaminato su Alicia la mette in una situazione di grosso rischio. Questo non vuol dire che sarà allo stesso livello di contaminazione delle persone nella centrale, o addirittura della stessa Grace, ma di sicuro c’è preoccupazione.”

Dopo aver sottolineato l’evoluzione di Alicia nella quinta stagione, Showblace e Goldberg hanno chiuso con una piccola anticipazione. “La domanda diventa: se Alicia sopravvive, come si evolverà il suo ruolo di protettrice?”

Dai un'occhiata alla sinossi del midseason finale di Fear The Walking Dead.